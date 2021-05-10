قوات الاحتلال تقتحم الأقصى واندلاع مواجهات عنيفة

"صفا"

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم, المسجد الأقصى المبارك، ما أدى إلى مواجهات عنيفة مع المرابطين داخله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “صفا”، بإطلاق قوات الاحتلال الرصاص المعدني والمئات من قنابل الغاز والصوت تجاه المرابطين داخل المسجد، في وقت تصدى فيه الشبان للجنود بالحجارة.

وفي السياق، قالت جمعية الهلال الأحمر: إن قوات الاحتلال تمنع طواقمها في القدس من الوصول إلى المسجد الأقصى لتقديم الإسعافات للمصابين، مؤكدة وجود أكثر من ١٨٠ إصابة جراء قمع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة، منها 80 نقلت للمستشفيات إحداها خطرة جداً.