مؤسسة «بصمة شباب سورية» توزع مئات السلل الغذائية للأسر المحتاجة

درعا - وليد الزعبي

دعماً لأسر ذوي الشهداء والأسر المحتاجة تواصل مؤسسة بصمة شباب سورية – إدارة محافظة درعا توزيع مئات السلل الغذائية على الأسر المستهدفة من ذوي الشهداء والأشد عوزاً ضمن الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد في ظل الحصار الجائر، علماً أن هذه السلل مقدمة من مؤسسة العرين الإنسانية.

وذكر الدكتور ريس رفيق المشرف العام بإدارة محافظة درعا في مؤسسة بصمة شباب سورية أن اختيار الأسر يتم بناء على معايير محددة ووفقاً لدراسات قام بها مختصون من بصمة شباب سورية للوقوف الحقيقي على احتياجات الأسر المعيشية ومن هي الأسر التي تستحق الدعم وخاصة في شهر رمضان المبارك، وأكد المشرف العام أن أعمال التوزيع تتم بوتائر عالية وهي مستمرة حتى بلوغ أكبر عدد ممكن من العائلات المحتاجة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه السلل توزع فيها كمية جيدة من المواد الغذائية المتنوعة التي تسهم في سد جزء ليس بقليل من احتياجات الأسر الفقيرة خلال شهر رمضان، ولاقى توزيعها استحسان ذوي الشهداء والأسر الفقيرة.