عمال درعا: المشاركة الفاعلة في الانتخابات ترسيخ لانتصار سورية

درعا - وليد الزعبي

أبدى عدد من العمال في درعا تأكيدهم على المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية القادمة لاختيار الأكفأ على قيادة دفة السفينة إلى شط الأمان وإعادة البناء وترسيخ ركائز الأمن والاستقرار والانتعاش الاقتصادي المنتظر.

وأشار عدنان السرحان إلى أن إجراء الانتخابات في موعدها هو قرار سيادي سوري لا يجوز لأحد التدخل فيه، والمشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق واجبة على الجميع من أجل تكريس الانتصار المؤزر لسورية على المخططات العدوانية التي تستهدف سيادتها ووحدة ترابها وتحييدها عن مواقفها المبدئية الثابتة.

وذكر زياد عرار أن الانتخابات الرئاسية القادمة هي محطة نوعية هامة نحو إعادة البناء وتدعيم الاقتصاد ونموه، وعلى الجميع المشاركة الفاعلة بها من أجل اختيار المرشح الأكفأ والأقدر على إتمام النصر النهائي على الإرهاب في مختلف أرجاء البلاد ودحر كل أنواع وأشكال العدوان عن الأرض السورية.

وشدد حسن الشبلاق على أن الانتخابات الرئاسية القادمة هي رسالة إلى كل دول العالم بأن سورية ماضية في مسيرة الانتصارات حتى النهاية وسيبقى قرارها مستقلاً ينبع من مصلحة أبناء شعبها.. هذا الشعب العظيم الذي صمد وصبر رغم كل أشكال العدوان والإرهاب وكان النصر حليفه، وتمنى على الجميع عدم تفويت فرصة المشاركة بالانتخابات وذلك للإسهام باختيار الأفضل لرفعة وعزة سورية.

وذكر خالد الكرتلي أن سورية لن تستجيب للإملاءات الخارجية ولن تثنيها الضغوطات عن المضي قدماً في جميع استحقاقاتها الدستورية وفي مواعيدها المحددة، مشيراً إلى أهمية مشاركة الجميع في الانتخابات واختيار الأكثر قدرة على تحرير كامل التراب السوري وإعادة تأهيل البنى التحتية وبناء الاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

#سورية_تنتخب_2021

#الانتخابات_الرئاسية_26_أيار_2021