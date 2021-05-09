مظاهرة في عمان دعماً للقدس وللمطالبة بإغلاق السفارة الإسرائيلية

تظاهر مئات الأردنيين قرب سفارة كيان الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة عمان احتجاجاً على اعتداءات الاحتلال على مدينة القدس وخاصة حي الشيخ جراح، مطالبين بإغلاق السفارة وإلغاء معاهدة السلام مع كيان الاحتلال.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية رفع المتظاهرون الأعلام الأردنية والفلسطينية ولافتات كبيرة كتب عليها “أسقطوا اتفاقية الذل والعار” و “إطردوا السفير وأغلقوا السفارة” وأعلنوا وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته.

كما رفع المتظاهرون من مختلف الأحزاب والتيارات الأردنية لافتة بالإنكليزية كتبوا عليها “لا أستطيع أن أتنفس منذ عام 1948” في إشارة إلى جملة ضحية العنصرية المواطن الأمريكي جورج فلويد التي قالها وهو يلفظ أنفاسه تحت ركبة شرطي أمريكي.

وتتعرض القدس المحتلة لحملة تهويد كبيرة خلال الأيام الماضية من خلال سعي سلطات الاحتلال لإفراغها من الوجود الفلسطيني ولتهجير عشرات العائلات من حي الشيخ جراح ومنحها للمستوطنين.

وخلال اليومين الماضيين أصيب أكثر من 300 فلسطيني برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت المسجد الاقصى وحى الشيخ جراح وباب العامود في القدس المحتلة في محاولة منها لكسر إرادتهم.

سانا