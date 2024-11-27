في مؤتمر الرياضة المدرسية.. الإعلان عن إقامة الدورة الأولى من الألعاب المدرسية

تشرين – حاتم شحادة:

انطلقت مساء اليوم في مكتبة الأسد أعمال مؤتمر تطوير الرياضة المدرسية بعنوان “التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع لإعداد جيل قوي بدنياً وأخلاقياً وفكرياً”.

وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عامر مارديني أكد أن الوزارة مستمرة في تدريب المعلمين في معاهد التربية الرياضية وإقامة الفعاليات المركزية والفرعية ما يسهم في تحقيق مشاركة أوسع للطلاب والمدرسين والعمل على اكتشاف المواهب الرياضية، وشدد على ضرورة العمل القائم على التخطيط الجيد لذلك لابد من مواجهة التحديات لتكون فرصة للنمو والتطور.

وأمل مارديني أن تسفر المرحلة المقبلة عن تخريج أبطال رياضيين على غرار أبطالنا الأولمبيين السابقين غادة شعاع ومعن أسعد.

الرفيق فاضل وردة عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي- رئيس مكتب الشباب المركزي، أوضح ضرورة الاستمرار في وضع خطط استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بواقع الرياضة من خلال التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية من الاتحاد الرياضي العام ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي، مع وضع أبحاث علمية لتطوير الكوادر الرياضية بالإضافة إلى تطوير المنشآت وكل ما يصب في دعم المواهب الرياضية.

وأمل وردة أن يسفر هذا المؤتمر عن توصيات جديدة تساهم في تطوير الرياضة السورية، مؤكداً على الالتزام بدعم الرياضة إيماناً بدورها المحوري في تطوير الشباب حتى يكونوا أساساً في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته قال معاون وزير التعليم العالي الدكتور هيثم حسن: إن الرياضة لم تعد رفاهية وحاجة كمالية وإنما ضرورة مشيراً إلى أن وزارة التعليم العالي تولي أهمية خاصة للرياضة في بناء الإنسان المتعلم عبر إقامة المنشأت الرياضية الجامعية واستحداث الكليات الرياضية وإقامة فعاليات رياضية بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية والاتحاد الرياضي العام وأمل أن يخرج هذا المؤتمر بإطار عملي لتطوير الرياضة المدرسية.

رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا أكد على أهمية تطوير الرياضة المدرسية باعتبارها القاعدة الحقيقية للرياضة والخزان الحقيقي للاعبين ومن ثم تأتي الرياضة الجامعية، وبعدها الرياضة الاحترافية.

ولفت معلا إلى أن ضعف الإمكانيات وقلة الأدوات في المدارس سببا ضغطاًعلى الاتحاد الرياضي العام في الارتقاء بواقع الرياضة إلا أن هذا الواقع يجب أن يتغير.

وكشف معلا عن وجود مشاورات مع وزارة التربية لإطلاق أول دورة رياضية مدرسية في العام المقبل وعدها بأنها خطوة مهمة في تطوير الرياضة السورية، وتوقع أن تنطلق النسخة الأولى من الدورة بداية العام المقبل.

عدسة :طارق الحسنية