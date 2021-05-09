“حزب الله” العراقي: الانتهاكات الصهيونية للأقصى نتاج منظومة الإجرام الأمريكي

"السومرية نيوز"

عدت المقاومة الإسلامية كتائب “حزب الله” في العراق، تمادي بني صهيون في انتهاك حرمة المسجد الأقصى وجرائمهم إزاء أبناء الشعب الفلسطيني, نتاج للدعم الأمريكي الحاضن الأكبر لهذا الكيان اللقيط.

وفي بيان لها صدر اليوم: إن ما أقدمت عليه عصابات الصهاينة من انتهاك صارخ لحرمة المسجد الأقصى، واعتداء إجرامي على أبناء الشعب الفلسطيني في شهر رمضان المبارك، يؤكد حقيقة الكيان الغاصب ونهجه العدواني، الذي يمثل نتاجاً لمنظومة الإجرام الأمريكي الداعم الرئيس، والحاضن الأكبر لهذا المعسكر الإرهابي.

وأضاف البيان: إن ما تقدمه الولايات المتحدة من دعم عسكري وسياسي للكيان، هو ما يجعله يمعن في عدوانه ضد الأبرياء وتهجير أصحاب الأرض، وما تمارسه أمريكا من نقض لقرارات الإدانة الأممية لجرائم الصهاينة يوفر لهم الحماية، ويدفعهم إلى التمادي في ممارساتهم التعسفية بحق الشعب الفلسطيني، ما يثبت أن الكيان أداة إجرامية أمريكية لتنفيذ السياسات الخبيثة وزعزعة الأمن في المنطقة.