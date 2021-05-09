لوكاشينكو يخول “مجلس الأمن البيلاروسي” أعلى الصلاحيات خلال حالات الطوارئ

"سبوتنيك"

وقّع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، مرسوماً ينص على أنه في حال مقتل أو وفاة الرئيس، ستتصرف جميع هيئات الدولة وفقاً لقرارات مجلس الأمن، الذي سيدعو مع المحافظين أيضاً إلى إجراء انتخابات.

ونشرت وكالة “بيلتا” الرسمية بيان الرئاسة البيلاروسية، جاء فيه: وقع رئيس جمهورية بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، المرسوم رقم 2 بتاريخ 9 أيار 2021، بشأن حماية السيادة والنظام الدستوري، ويهدف المرسوم إلى الحفاظ على استقلال وسيادة البلاد ويدخل المرسوم حيز التنفيذ من لحظة توقيعه.

وبحسب التقرير فإن الوثيقة تنص على أنه« في حال مقتل رئيس الدولة نتيجة محاولة اغتيال أو ارتكاب عمل إرهابي أو عدوان خارجي أو أعمال عنف أخرى، فإن جميع أجهزة الدولة ومسؤوليها يتصرفون وفقاً لقرارات مجلس الأمن، الذي يترأس اجتماعاته رئيس مجلس الوزراء». في الوقت نفسه، يتم فرض حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية على الفور على أراضي البلاد، ويحدد مجلس الأمن قائمة بالإجراءات وضمانها.

وجاء في المرسوم: إن قرارات مجلس الأمن ملزمة للجميع وتخضع للتنفيذ غير المشروط.

يشار إلى أن القضية الأساسية ستكون موضوع إجراء الانتخابات، كما جاء في البيان أن مجلس الأمن بمشاركة المحافظين سيتخذ قراراً بشأن إجرائها.