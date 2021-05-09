“أنصار الله” تدين الجرائم الصهيونية في الأقصى

"سبأ نت"

أدان المكتب السياسي لحركة “أنصار الله” اليمنية، بأشد العبارات ما يقوم به جيش الاحتلال الصهيوني ضد أهالي القدس الشريف، والجريمة التي ارتكبها بحق المصلين في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح .

وأكد المكتب السياسي في بيان له، نشرته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، على الموقف المبدئي والإيماني والإنساني تجاه القضية الفلسطينية، والدعم الكامل للفلسطينيين لمواجهة الصلف الصهيوني والإجرامي.

وأشار البيان إلى أن الشعب اليمني بكافة قواه السياسية يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية، وهو ما أثبته بخروجه الكبير في يوم القدس العالمي نصرة للشعب الفلسطيني ودعماً لقضيته العادلة .

ودعا البيان إلى رفض الخطوات التطبيعية التي تقوم بها بعض الأنظمة العربية.