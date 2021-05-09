بوتين: الإيديولوجية النازية تحاول أن تجد لنفسها مكاناً في العالم

سبوتنيك

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة يوم النصر، أنه لا يمكن نسيان دور الشعب السوفييتي في الانتصار على النازية.

وقال بوتين خلال العرض العسكري الرئيسي تكريماً للذكرى الـ76 للنصر على النازية، الذي أقيم اليوم الأحد في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو: أعزائي مواطني روسيا، أعزائي المحاربين، الرفاق العسكريون والبحارة، الضباط وصف الضباط ، الجنرالات والأدميرالات، أهنئكم بيوم النصر.

وأضاف بوتين: يوم النصر، انتصار ذو أهمية تاريخية هائلة لمصير العالم بأسره، هذه المناسبة كانت وستظل مقدسة لروسيا ولشعبنا، كما أكد أن الإيديولوجية النازية تحاول مرة أخرى أن تجد لنفسها مكاناً في العالم.

وقال: يتطلب التاريخ استخلاص النتائج وتعلّم الدروس، ولكن لسوء الحظ، فإن النازيين المهووسين بنظرية تفردهم الوهمية، يحاولون مرة أخرى أن يجدوا لنفسهم مكاناً كجميع أنواع المتطرفين والإرهابيين الدوليين.

وختم بوتين: سوف نتذكر دائماً أن الشعب السوفييتي هو الذي قام بهذا العمل الرائع في أصعب أوقات الحرب، في المعارك الحاسمة التي حددت نتيجة الكفاح ضد الفاشية، كان شعبنا وحيداً، وحيداً في الطريق الشاق البطولي والتضحية نحو النصر.