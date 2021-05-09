المسير اليمني” يستهدف قاعدة جوية جنوب السعودية

"سبأ نت"

نفّذ سلاح الجو اليمني المسير، فجر اليوم، عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في عسير جنوب السعودية.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن سلاح الجو المسير استهدف بطائرة مسيرة نوع “قاصف كي2” قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط في عسير، وكانت الإصابة دقيقة.

وأكد سريع أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على تصعيد العدوان والحصار على الشعب اليمني.