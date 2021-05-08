زراعة طرطوس: نعمل لتفادي الحرائق خلال فصل الصيف

طرطوس- ثناء عليان

تفادياً لتكرار الحرائق وضعت دائرة الحراج في مديرية الزراعة في طرطوس خطة لشق وتعزيل الطرق الحراجية .

وبيّن رئيس دائرة الحراج في زراعة طرطوس الدكتور فادي ديوب أن الخطة تشمل شق 500 كلم تم تنفيذ 130 كم على مختلف المناطق، كما تمت إعادة ترميم وتعزيل الطرق الحراجية القديمة، إضافة إلى أنه تم شق طرق تفصل الأراضي الزراعية عن الأراضي الحراجية لمنع انتقال الحرائق في حال حدوث تحريق لمخلفات الأعشاب في هذه الأراضي، بالتنسيق مع الجهات المنفذة .

وبالنسبة للمواقع المحروقة ذكر ديوب أنه تم تقسيمها إلى 48 مربع تحريج موزعة على مختلف مناطق المحافظة، حيث تم تحريج 100 هكتار حتى تاريخه من قبل فرق التحريج التابعة للدائرة بمشاركة فعاليات وجمعيات أهلية ومؤسسات الدولة، حيث تمت زراعة حوالي ٥٢٠٠٠ غرسة حراجية متنوعة من الصنوبر الثمري والغار والخرنوب والكينا، ولا يزال العمل مستمراً لتنفيذ كامل الخطة المقررة، كما تم العمل على دراسة بعض المواقع المحروقة وعدم التدخل بها بشكل مباشر من أجل حمايتها والسماح لعمليات التجدد الطبيعي بالاستمرار والنجاح، حيث تم وضع الخطط اللازمة لمعالجتها خلال السنين القادمة.

وأشار ديوب إلى أن المشاتل التابعة لدائرة الحراج مستمرة بعملية بيع الغراس إذ بلغت الكمية المبيعة والموزعة مجاناً نحو 300 ألف غرسة حراجية من بداية الموسم، إضافة إلى استمرار العمل في المشاتل لتنفيذ الخطة الإنتاجية من الغراس لهذا العام، حيث تمت زراعة 315 ألف غرسة حتى تاريخه، لافتاً إلى أنه تم تنظيم أكثر من ١٠٠ ضبط حراجي بمخالفات مختلفة، منها كسر وقطع تمت إحالتها إلى فرع قضايا الدولة ليصار إلى مقاضاة المخالفين ونيلهم الجزاء العادل.

وبيّن أن لزيادة الحالة التوعوية والثقافة الحراجية للمواطنين دوراً هاماً في عمل الدائرة، لذلك تم نشر التوعية من قبل مديرية الزراعة ودائرة الحراج عبر الوحدات الإرشادية بين المزارعين وإرشادهم لكيفية حرق المخلفات الزراعية والتوقيت المناسب لحرق هذه المخلفات والاحتياطات الواجب اتخاذها من أجل تقليل خطورة هذه الأعمال، إضافة إلى إقامة ندوات توعوية وإرشادية تقوم بها شعبة الإرشاد الحراجي في مختلف المناطق والمدارس والمؤسسات والقرى لتوعية الناس من أجل حماية الغابات والمناطق المجاورة للغابات لتكون رديفة لعناصر الحراج التي تقوم بإدارة هذه المناطق .

وأشار الدكتور ديوب إلى الجهود المبذولة من قبل فرق الإطفاء المتواجدة في مراكز حماية الغابات والفرق الجوالة حيث تم خلال الشهر الأول من عام 2021، إطفاء ٥ حرائق حراجية في كل من الدريكيش والشيخ بدر، إضافة إلى إطفاء 8 حرائق زراعية في مختلف مناطق المحافظة، وتستمر فرق التربية والتنمية التابعة لإدارة وتنظيم الغابات بتنفيذ الخطة المقررة لهذا العام من خلال التدخل بالمواقع الحراجية وتفريدها وإزالة الأشجار المريضة واليابسة والمعوجة بهدف تحسين الواقع الغابوي والوقاية من الحرائق، حيث بلغت المساحة المنفذة حتى تاريخه حوالي 9 هكتارات .

وعن الصعوبات التي تعوق عمل دائرة الحراج بيّن ديوب أن قلة مخصصات المحروقات للآليات العاملة أدت إلى البطء بتنفيذ الخطة وسيتم استكمالها عند توفر الكميات الكافية من المحروقات، إضافة إلى ممانعة بعض أصحاب الأراضي الزراعية المرور بأراضيهم وشق الطرق فيها للوصول إلى بعض المواقع الحراجية .