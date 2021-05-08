الخارجية الإيرانية تنفي الاتهامات المغربية

"وكالات"

نفت الخارجية الإيرانية، مزاعم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بـ”دعم جبهة البوليساريو وتزويدها بالسلاح لتهديد أمن المغرب ووحدته”.

وتعليقاً على المزاعم المغربية، قال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة في بيان له اليوم: اتهامات الحكومة المغربية لإيران لا أساس لها وتصب في دعم المشاريع الصهيو- أمريكية في المنطقة، كما تمس أنصار الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وأعرب خطيب زادة عن أسفه من أن الحكومة المغربية التي تترأس حالياً “لجنة القدس” تساهم في دعم أهداف أعداء الأمة الإسلامية، من خلال حرف الأذهان عن القضية الأولى للعالم الإسلامي وهي مواجهة الاعتداءات الصهيونية على القدس ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، في حين أن العالم الإسلامي هو اليوم أحوج من أي وقت مضى للوحدة والتلاحم.