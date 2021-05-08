أوليانوف: خروج أمريكا من الاتفاق النووي أدى إلى هزيمة مخزية

"فارس"

رأى مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أن خروج أمريكا من الاتفاق النووي أدى إلى هزيمة مخزية.

وكتب أوليانوف في “تغريدة” له على “تويتر”،اليوم، في الذكرى السنوية لخروج أمريكا من الاتفاق النووي في 8 أيار2018: قبل ثلاثة أعوام خرجت أمريكا من الاتفاق النووي وبدأت سياسة الضغوط القصوى، لافتاً إلى أن هذا الإجراء أدى إلى إضعاف الاتفاق النووي وتقدم البرنامج النووي الإيراني وتدهور الأوضاع في الخليج العربي.

وأضاف المندوب الروسي : الآن احتمال عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي مدرج في جدول أعمال مفاوضات فيينا.