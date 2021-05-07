بكين: مخاطر سقوط الصاروخ الصيني ضئيلة جداً

قلل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين من مخاوف سقوط أحد صواريخ الفضاء الصينية في نقطة مأهولة على الأرض، مشيراً إلى أن هذا الخطر ضئيل جداً لأن الصاروخ سيتفكك بأكثريته في الغلاف الجوي.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن وانغ قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم: إن التصميم التقني لهذا الصاروخ سيؤدي إلى احتراق وتدمير أكثرية مكوناته خلال العودة إلى الغلاف الجوي للأرض، مضيفاً: إن احتمال التسبب بأضرار للنشاطات الجوية أو الأشخاص والمنشآت والنشاطات على الأرض ضئيل جداً.

وأوضح وانغ أن الإدارات المختصة ذات الصلة ستقوم بالإبلاغ عن أي مستجدات في الوقت المناسب.

وكانت الصين أطلقت الأسبوع الماضي أول المكونات الثلاثة لمحطتها الفضائية المستقبلية على صاروخ لونغ مارش 5 بي الذي يعد أقوى الصواريخ الصينية.

وبعد انفصال الوحدة الفضائية للمحطة بدأ الصاروخ يدور حول الأرض في مسار غير منتظم مع انخفاضه تدريجياً ما يجعل من شبه المستحيل توقع النقطة التي سيدخل منها إلى الغلاف الجوي وبالتالي المكان الذي سيسقط فيه.

ومن المتوقع أن تعود الطبقة الأولى من هذا الصاروخ التي لا تزال في المدار الأرضي إلى نقطة يصعب التكهن بموقعها على الأرض في اليومين المقبلين.

من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية أن بلاده ترغب في العمل مع الأطراف المعنية لصيانة النظام العالمي الذي تمثل الأمم المتحدة نواته والقانون الدولي أساسه وذلك عبر تجديد دعمها لمبدأ التعددية.

وأشار وانغ إلى أن إقامة معرض الصين الدولي للمنتجات الاستهلاكية في موعده المقرر يؤكد عزم الصين على دفع الانفتاح عالي المستوى على الخارج في ظل تصاعد الأحادية والحمائية عالمياً.

وقال وانغ: إن إقامة المعرض تعكس النتائج الملموسة التي حققتها الصين في مجال الوقاية من وباء كورونا المستجد والسيطرة عليه كما تبرز إمكاناتها الكبيرة وجاذبية اقتصادها القوية.

يذكر أن معرض الصين الدولي الأول للمنتجات الاستهلاكية افتتح يوم أمس في مقاطعة هاينان جنوبي الصين.