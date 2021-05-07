لافروف: الغرب لم يعد يطبّق القانون الدولي ويريد فرض قواعده الخاصة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تدعو جميع الدول إلى الالتزام بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتخلي عن التهديد باستخدام القوة ،مشيراً إلى أن الغرب لم يعد يطبق قواعد القانون الدولي ويريد تطبيق قواعده الخاصة.

وقال لافروف في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول “الحفاظ على التعددية ومركزية الأمم المتحدة في العلاقات الدولية” عبر الإنترنت: “إن روسيا تدعو جميع الدول عند وضع نهجها في السياسة الخارجية إلى أن تلتزم بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وضمان احترام المساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتسوية النزاعات عن طريق الوسائل السياسية والدبلوماسية ورفض التهديد بالقوة واستخدامها”.

وأشار لافروف إلى أن الدول الغربية الرائدة تحاول عكس عملية تشكيل عالم متعدد المراكز وتحقيقاً لهذه الغاية يجري الترويج لمفهوم ما يسمى “النظام القائم على القواعد” وهو مفهوم تم تصوره كبديل للقانون الدولي مؤكداً أن هذه القواعد تم تطويرها في صيغ مغلقة ثم فرضها على الجميع.

وشدد لافروف على “أن محاولات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض الشمولية غير مقبولة” مشيراً إلى أن “الغرب لم يعد يطبق قواعد القانون الدولي ويطالب بتطبيق قواعده الخاصة”.

ولفت لافروف خلال الجلسة إلى أن أحد الأمثلة على تطبيق أساليب الإملاءات هو ممارسة العقوبات أحادية الجانب غير القانونية التي ينفذها الغرب والتي يتم تنفيذها دون أي أساس قانوني دولي وقال: “نعتبر خطوات غرس الشمولية في الشؤون العالمية غير مقبولة والتي يتزايد استخدامها من قبل زملائنا الغربيين أولاً وقبل كل شيء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرون رافضين جميع مبادئ الديمقراطية والتعددية في الساحة الدولية”.

سانا