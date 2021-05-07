10 قتلى وخطف طلاب في هجمات منفصلة في نيجيريا

قتل ثمانية مسلحين وشرطيان في هجومين منفصلين استهدفا مركزاً للشرطة في أوبوسي بولاية أنامبرا وشركة أورلو في ولاية إيمو جنوب شرق نيجيريا كما أعلنت الشرطة اليوم.

ونقلت (أ ف ب) عن الناطق باسم شرطة ولاية أنامبرا إيكنغا توشوكو قوله في بيان “إن المهاجمين أضرموا النار في قسم من المركز وبسيارتين قبل أن يلوذوا بالفرار” ما أسفر عن مقتل شرطيين، مشيراً إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة منفذي الهجوم.

وفي حادث منفصل أفاد مصدر في الشرطة المحلية للوكالة بأن قوات الأمن النيجيرية تصدت لهجوم على مركز شركة أورلو في ولاية إيمو المجاورة ما أدى إلى مقتل ثمانية مسلحين.

بدوره أعلن مفوض الإعلام في ولاية آبيا جون أوكيي كالو جنوب شرق نيجيريا عن اختطاف طلاب وركاب حافلة من قبل مجهولين مسلحين الأربعاء الماضي على طريق يؤدي إلى الولاية.

ولفت أوكيي كالو إلى أن طلاباً من جامعة الولاية صادفوا عصابة مسلحة اقتادتهم إلى الغابة المجاورة مع ركاب آخرين لم تعرف هوياتهم، موضحاً أن اثنين من الطلاب تمكنا من الفرار لكن الآخرين لا يزالون محتجزين.

وكانت السلطات النيجيرية أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل 35 شخصاً بينهم خمسة جنود من الجيش النيجيري و15 عنصراً من إحدى المجموعات المحلية فى هجومين وتفجير إرهابي نفذه تنظيم “داعش” شمال نيجيريا كما تم الإفراج عن 29 طالباً كانوا محتجزين من قبل جماعات مسلحة كرهائن بعد أن خطفوهم في آذار الماضي في ولاية كادونا.