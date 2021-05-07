إحياءً لفعاليات يوم القدس العالمي.. مسيرات حاشدة في اليمن

شاركت حشود كبيرة من اليمنيين في إحياء فعاليات يوم القدس العالمي من خلال مسيرات ووقفات شهدتها اليوم 48 ساحة على امتداد 14 محافظة يمنية.

ففي العاصمة صنعاء شارك مئات الآلاف في مسيرة كبرى حاملين الأعلام اليمنية والفلسطينية ورددوا شعارات التأييد لفلسطين وقضيتها وشعبها الذي يواجه بطش كيان الاحتلال الإسرائيلي ويقاوم مخططاته التهويدية في القدس المحتلة.

وأكد المشاركون في المسيرات في بيان مشترك التمسك المبدئي والثابت بالقضية الفلسطينية ، مشيرين إلى أن الشعب اليمني يتطلع للقيام بدور أكبر في مناصرة فلسطين مع أحرار الأمة ومحور المقاومة مهما كان حجم العدوان الذي تنفذه أنظمة التطبيع ضده.

وشدد البيان على أن العدو الإسرائيلي يمثل خطراً حقيقياً على الأمة وتهديداً جدياً وفعلياً لأمن واستقرار المنطقة وهو ما يتطلب من شعوبها النهوض بالمسؤولية ومقارعة الهيمنة.

وأكد البيان أن موقف الشعب اليمني تجاه القضية الفلسطينية نابع من هويته وأصالته وهو مستمر بموقفه في مناصرة الفلسطينيين والسعي لتحرير فلسطين والمقدسات والأراضي العربية المحتلة.

ووجّه البيان تحية الإعزاز والإكبار للشعب الفلسطيني على صموده في مواجهة الاحتلال والغطرسة الإسرائيلية مباركاً تحرك شباب فلسطين الأبطال في القدس وحي الشيخ جراح وتصديهم البطولي لقوات العدو الإسرائيلي ولقطعان المستوطنين.

وقال البيان: إن يوم القدس هو يوم يحتشد فيه المؤمنون بانتصار منطق الحق على منطق القوة والمؤمنون بانتصار محور الخير والمقاومة على محور الشر والاستكبار.

ودعا بيان مسيرات يوم القدس العالمي القوى والفصائل الفلسطينية إلى المصالحة الوطنية ووحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية لمواجهة العدو الإسرائيلي كما حث شعوب الأمة على التحرك لدعم وتعزيز خيار المقاومة ضد الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية والتصدي لكل مخططاتهم التدميرية.

سانا