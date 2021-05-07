الأردن يدرس رفع إجراءات الحظر كلياً نهاية أيلول

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الصحة الأردنية أن المؤشرات الوبائية تدل على أن الوضع جيد في البلاد، مشيرة إلى أنه سيتم فتح 70% من القطاعات نهاية حزيران واستكمالها نهاية أيلول.

وقال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي: هناك انخفاض مستمر في أعداد الإصابات ونسب الفحوصات الإيجابية وعدد الوفيات والحالات النشطة، وكل المؤشرات تدل على أن “الوضع جيد”، ولكنه غير مطمئن، وعلينا عدم التراخي والانتباه جيداً للوضع الوبائي والاستمرار بالالتزام.

وأوضح البلبيسي أن الإجراءات الصعبة قد تحدث في حال عدم الالتزام بالإجراءات والتطعيم، وهو ما يمكن أن يؤدي لموجة ثالثة من تفشي الفيروس في البلاد.

وأكد المسؤول الصحي الأردني أن هناك 4 لقاحات يتم استعمالها في الأردن وهي: فايزر، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنيك، مشيراً إلى أنه تم إعطاء مليون و180 ألف جرعة من لقاح كورونا في الأردن.

ولفت إلى أن نحو 1.2 مليون لقاح كورونا ستصل الأردن في الشهر الجاري، و1.4 في شهر حزيران و1.7 في شهر تموز، مشيراً إلى أنه تم التعاقد على شراء نحو 11 مليون جرعة.