ضبط مستودع بريف القرداحة يحوي أكثر من 11 طن دقيق تمويني

بالتنسيق بين فرع الأمن الجنائي ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية تم ضبط مستودع بريف القرداحة يحوي 221 كيس دقيق زنتها أكثر من 11 طناً ما بين طحين منخل ونخالة سكرية ودقيق تمويني معبأ بأكياس عبر الشرق ومطحنة حمص الكبرى.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي لـ سانا أنه تم ضبط منخل وميزان وأدوات درز ضمن المستودع إضافة إلى سيارة كانت محملة ومجهزة للاتجار بالمواد فيها.

وأكد أنه تمت مصادرة جميع الكميات وتسليمها لفرع المؤسسة السورية للحبوب باللاذقية وإحالة المخالفين موجوداً إلى فرع الأمن الجنائي باللاذقية لاستكمال التحقيقات ومعرفة مصدر الدقيق ووجهته وتشميع المستودع بالشمع الأحمر أصولاً.

من جهته قال النقيب أسامة عيد من فرع الأمن الجنائي إنه من خلال مراقبة الأشخاص الذين يقومون بالاتجار بالمادة وردتنا معلومات عن وجود مستودع في قرية عين العروس معد لتنخيل الدقيق والاتجار بالمادة وبعد رصد المكان تم القبض على 3 أشخاص أثناء قيامهم بتحميل المادة من المستودع في السيارة العائدة إليهم.