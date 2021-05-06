الصليب الأحمر الصيني يركب أجهزة تنظم ضربات القلب في الأماكن العامة

ركبت جمعية الصليب الأحمر الصيني أجهزة آلية خاصة لتنظيم ضربات القلب في الأماكن العامة في كل أنحاء البلاد وذلك بهدف إنقاذ الأرواح في حال الجلطات القلبية المفاجئة.

ونقلت وكالة “شينخوا” الصينية عن نائب رئيس الهيئة صن تشوبينغ قوله في مؤتمر صحفي اليوم: تم تركيب أكثر من 11 ألف جهاز لتنظيم ضربات القلب في الأماكن العامة، لافتاً إلى أنه تم استخدام هذه الأجهزة في 67 حالة وتم إنقاذ الشخص المريض في 53 حالة.

وأضاف تشوبينغ: إن تركيب هذه الأجهزة سيزيد بشكل فعال من معدلات إنقاذ أشخاص توقف عمل القلب لديهم في الأماكن العامة لافتاً إلى ضرورة تحسين قدرة العامة على استخدام الجهاز في حالات الطوارئ.

وروجت الهيئة لاستخدام برنامج متكامل يضم جهاز تنظيم ضربات القلب مترافقاً مع مجموعات إسعاف أولي وفيديو تعليمات بشأن كيفية الاستخدام وأماكن خاصة لتدريب الأشخاص المكلفين باستخدام الجهاز.

“سانا “