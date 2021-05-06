روسيا تسجل لقاح “سبوتنيك لايت” أحادي الجرعة ضد كورونا

أعلنت روسيا اعتمادها رسمياً لقاح (سبوتنيك لايت) أحادي الجرعة ضد فيروس كورونا مشيرة إلى أنه يشبه إلى حد كبير الجرعة الأولى من لقاح (سبوتنيك في) لكنه ليس بديلاً عنه كونه مخصصاً لتحقيق أهداف أخرى.

وأكدت وزارة الصحة الروسية ومركز غاماليا الروسي للبيولوجيا المجهرية الذي طور اللقاح والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن لقاح سبوتنيك لايت اجتاز بنجاح إجراءات التسجيل على الرغم من أن لقاح (سبوتنيك في) الذي يجري التطعيم به عبر جرعتين سيظل عقاراً أساسياً في حملة تطعيم الروس ضد كورونا.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن اللقاح الجديد تم تطويره على أساس الفيروس الغداني من النوع 26 مؤكدة أن سبوتنيك لايت أنشأ الاستجابة المناعية لدى جميع المتطوعين الذين شاركوا في اختباره.

وأوضحت الوزارة أن (سبوتنيك في) يشكل المناعة الأقوى لدى الناس لكن سبوتنيك لايت قد يستخدم لإنشاء المناعة الاجتماعية على وجه السرعة في ظروف وبائية غير ملائمة.

بدوره لفت صندوق الاستثمارات المباشرة إلى أن فعالية سبوتنيك لايت حسب نتائج الاختبارات السريرية تصل إلى 79.4 بالمئة ما يتجاوز مؤشر فعالية العديد من اللقاحات التي يجري التطعيم بها بجرعتين مشيراً إلى عدم رصد ظهور أي أعراض جانبية خطيرة إثر التطعيم به.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة إيغور دميترييف أن هناك خططاً لتصدير سبوتنيك لايت إلى دول أخرى ما سيتيح تسريع حملات التطعيم فيها، مضيفاً أن سعر اللقاح الجديد يقل عن عشرة دولارات بينما تضمن مواصفاته سهولة تخزينه ونقله.

وأعلن رئيس مركز غاماليا ألكسندر غينسبورغ أن سبوتنيك لايت يمثل أداة جيدة للتطعيم الأولي وإعادة التطعيم إضافة إلى إمكانية دمجه مع لقاحات أخرى من أجل زيادة فاعلية التطعيم.

وتجري المرحلة الثالثة من اختبارات سبوتنيك لايت السريرية بمشاركة أكثر من سبعة آلاف متطوع في روسيا ودول أخرى منها الإمارات ومن المتوقع أن تصدر نتائجها الأولية في أيار الجاري.

في سياق متصل أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد موسكو لتأييد مقترح برفع حماية الملكية الفكرية للقاحات المضادة لفيروس كورونا كي يتسنى استخدامها في جميع أنحاء العالم.

وقال بوتين خلال اتصال عبر الفيديو مع نائب رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا: إن الأفكار التي تتداول في أوروبا برفع الحماية الفكرية تماماً عن لقاحات فيروس كورونا جديرة بالاهتمام، مشدداً على أنها تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية التي تسمح باتخاذ مثل هذا الإجراء في حالات الطوارئ.

وأضاف بوتين: إن روسيا ستدعم مثل هذا التوجه مع الأخذ في الاعتبار أنه في الظروف الحالية يجب أن نفكر ليس في كيفية جني أقصى ربح ولكن في ضمان سلامة الناس.

وأشار بوتين إلى أن اللقاحات الروسية هي الأكثر موثوقية وأماناً حتى الآن وهي بسيطة في الإستخدام ، وقال أحد الخبراء الأوروبيين إن اللقاحات الروسية موثوقة ويمكن الاعتماد عليها كبندقية كلاشينكوف الآلية.. لم نكن نحن من قال ذلك وأعتقد أنه بالتأكيد على حق فاللقاحات الروسية بسيطة وموثوقة مثل البندقية.

ونوه بوتين بأن روسيا الدولة الوحيدة في العالم حتى الآن التي تقدم تكنولوجيات إنتاج اللقاحات إلى الدول الأخرى.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أنه يعتزم دعم مقترح منظمة التجارة العالمية لرفع حقوق حماية الملكية الفكرية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمناقشة اقتراح رفع حماية الملكية الفكرية للقاحات كورونا من أجل تسريع الإنتاج والتوزيع.

“سانا “