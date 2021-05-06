لجنة الأسير سكاف تدعو إلى التمسك بخيار المقاومة في مواجهة العدو

جددت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يحيى سكاف دعوتها إلى التمسك بخيار المقاومة والتضحية والصمود في مواجهة العدو الإسرائيلي.

ودعت اللجنة في بيان لمناسبة يوم القدس العالمي أبناء الشعب الفلسطيني الصامد إلى الاستمرار في مواجهة العدوان والاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية بإرادة وعزيمة، معتبرة أن يوم القدس العالمي يجب أن يبقى حاضراً في الوجدان لما لهذه المناسبة من رمزية خاصة لدى المؤمنين بقدسية القضية الفلسطينية.

وأكدت اللجنة أن فلسطين التي يدنس الاحتلال أرضها ومقدساتها ستبقى القبلة الأساسية للمقاومة مهما حاول البعض تشتيت البوصلة عنها خدمة للمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة وطالبت القوى والفصائل الفلسطينية بضرورة التمسك بخيار المقاومة والكفاح لمواجهة العدو الصهيوني أكثر من أي وقت مضى.

“سانا”