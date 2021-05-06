340 ألف طن تقديرات إنتاج محصولي القمح والشعير في الحسكة

قدرت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة إنتاج المحافظة من محصول القمح للموسم الزراعي الحالي بنحو 300 ألف طن والشعير بـ 40 ألف طن وذلك من المساحات القابلة للحصاد.

وفي تصريح لمراسل “سانا” بين مدير زراعة الحسكة المهندس رجب السلامة أن تقديرات الإنتاج أولية وهي فقط للمساحات المروية والبالغة 125 ألف هكتار قمح و20 ألف هكتار شعير ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الحصاد خلال الفترة القريبة القادمة.

وأشار السلامة إلى أن المساحات المزروعة بعلاً أغلبها خرجت من الإنتاج وغير قابلة للحصاد حيث تم إعطاؤها لمربي الثروة الحيوانية لرعيها وذلك من جراء الظروف المناخية القاسية خلال نمو النباتات ونقص الهطولات المطرية بشكل عام في أغلب مناطق الاستقرار الزراعي حيث بلغت المساحة البعل التي خرجت من الإنتاج 428 ألف هكتار شعير و389 ألف هكتار قمح.