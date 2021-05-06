الفيفا يؤجل التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم تأجيل التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي كان من المفترض أن تلعب في حزيران 2021.

وذكر الفيفا في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم أنه بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) وبالنظر إلى الوضع الحالي المتأثر بجائحة كورونا والحاجة لضمان ظروف اللعب المثلى لجميع الفرق فقد تقرر تأجيل التصفيات على أن تتم إعادة جدولة مبارياتها لتقام خلال أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني 2021 إضافة إلى آذار 2022.

وتقام نهائيات كأس العالم القادمة في قطر في الفترة من الـ 21 من تشرين الثاني إلى الـ 18 من كانون الأول عام 2022.

“سانا”