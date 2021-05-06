رياضيو دير الزور: الانتخابات الرئاسية تتويج لنصر سورية

دير الزور– مالك الجاسم

يوم السادس والعشرين من أيار الجاري ، وهو موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، سوف تكون لنا مشاركة واسعة في الانتخابات ، والتي تعد نصراً جديداً لسورية يضاف إلى سجلات النصر التي تحققت على مدى السنوات الماضية .. بهذه الكلمات بدأ رياضيو دير الزور حديثهم.

الرياضي حازم بطاح قال: تأتي الانتخابات تتويجاً لانتصارات مهمة حققتها سورية ضد الإرهاب، ونحن كرياضيين ومواطنين مؤمنون بأن أصواتنا تعني رفعة الوطن وإعادة ازدهاره ، وستكون مشاركتنا فاعلة في هذا الاستحقاق و نحوله إلى عرس وطني ، و نصر جديد لسورية .

معتز فريح (لاعب في نادي الميادين): إن الاستحقاق الرئاسي يشكل لدى أبناء الشعب السوري محطة مهمة في تاريخ سورية، وإقامة الاستحقاق بموعده هو نصر لسورية، والرياضيون قالوا كلمتهم نعم للاستحقاق الرئاسي، وسوف تكون مشاركتنا فاعلة لنحول الاستحقاق إلى عرس وطني .

الرياضي ذياب الذياب قال: يعيش الشعب السوري مرحلة مهمة في تاريخ سورية .. مرحلة تحدٍّ ، استطاع الشعب السوري صد أعتى الهجمات والتي تمثل آخرها بالحصار الاقتصادي الجائر في محاولة لزعزعة صمود وإرادة الشعب السوري، وأضاف: في خضم هذه الظروف الصعبة يحل الاستحقاق الرئاسي الذي يمثل تحدياً كبيراً لكل قوى العدوان والتآمر. ومن خلال مشاركتنا في هذا الاستحقاق نمضي معاً لبناء سورية التي أنهكتها سنوات الحرب عل الشعب السوري والحصار الاقتصادي الغربي الظالم.

الحكم نصر حميدي قال: الانتخابات الرئاسية عرس ديمقراطي، والوطن له حق علينا لاختيار المرشح الكفؤ الذي يحافظ على كرامة بلدنا ، وكرامة شعبنا.

اللاعب زياد الحمود قال: المشاركة في الاستحقاق الرئاسي واجب وطني على كل سوري يحب وطنه ، ويريد الحفاظ على وحدة البلاد .

لاعب الفتوة السابق أحمد شكري قال: الاستحقاق الرئاسي انتصار كبير للشعب السوري، و الدليل القاطع على سيادة القرار السوري وهو عنوان صمودنا وكرامتنا …

المدرب علي رويلي : نحن السوريين على أبواب نقلة نوعية سيكون لها الأثر الإيجابي في المرحلة القادمة ألا وهي الاستحقاق الرئاسي، ونحن– كرياضيين – من أبناء سورية سوف تكون لنا وقفتنا المعتادة مع سورية من خلال ممارستنا حقوقنا الانتخابية حتى يتحقق النصر بسواعد جيشنا البطل .

صلاح ربيع – نادي الفتوة – قال: الاستحقاق الرئاسي واجب على كل مواطن سوري داخل البلاد وخارجها، فلنقف خلف الجيش العربي السوري الذي حارب كل من تآمر على سورية وليكون يوم الانتخابات نصراً مؤزراً يضاف إلى سجل الانتصارات السابقة.

محمود فتيح – نادي الفتوة – قال: تشكل الانتخابات الرئاسية القادمة عرساً وطنياً هاماً تقوده سورية ، الدولة والشعب ضد من يريد النيل من سيادتها ووحدة أراضيها، وسوف تكون مشاركتنا واسعة في هذه الانتخابات وهو تأكيد لوحدة القرار الوطني واستكمالاً لانتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب.

حسان المحمود لاعب نادي بقرص: المشاركة في الاستحقاق الرئاسي تعني أن تبقى سورية دولة قوية، وأريد كرياضي وكمواطن سوري أن تبقى مؤسساتنا قوية ، لذلك نؤكد على أهمية المشاركة في الانتخابات، وهنا نكون قد أسسنا لمستقبل جيد، وهذا ما يريده وما يأمله السوريون.