مقتل 11 من عناصر الأمن في سلسلة هجمات شرق أفغانستان

قتل 11 عنصراً من قوات الأمن الأفغانية في سلسلة هجمات مسلحة وقعت شرق أفغانستان الليلة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن أحمد ضياء يعقوبي قائد الشرطة في منطقة خواجا عمري قوله: إن مسلحين من حركة طالبان شنوا هجمات استهدفت ثلاثة مواقع أمنية للقوات الأفغانية في إقليم غزني أسفرت عن مقتل أربعة عناصر من الشرطة الأفغانية إضافة إلى اثنين من ضباط الاستخبارات، مشيراً إلى أن أربعة من المسلحين قتلوا خلال المواجهات.

وفي إقليم لاغور المجاور قتل خمسة من عناصر الشرطة الأفغانية في هجوم مسلح استهدف نقطة أمنية قرب مركز للشرطة بمنطقة بول اي الام.

وفي مدينة قندز أصيب أربعة مدنيين ودمرت سيارة وحافلة صغيرة في هجوم بقنبلة.

وكان قائد شرطة أفغاني قتل وأصيب شخصان آخران في انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة تابعة للشرطة الأفغانية في إقليم باكتيكا شرق البلاد أمس.

“سانا”