وزير الداخلية اللبناني والسفير عبد الكريم يبحثان التنسيق لاستقبال السوريين الراغبين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

بحث وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية العميد محمد فهمي في مكتبه اليوم مع سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم الأوضاع العامة وتقديم التسهيلات للمواطنين السوريين القاطنين في لبنان والراغبين بممارسة حقهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وقال السفير عبد الكريم: «الزيارة هي لطلب الدعم والرعاية والتنسيق لاستقبال المواطنين السوريين في 20 أيار الجاري موعد الاستحقاق الرئاسي» مشيراً إلى أن الوزير فهمي وعد بتقديم كل الإمكانات لضمان حسن سير عملية التصويت ووصول السوريين من كل المناطق اللبنانية.

وشهدت السفارة السورية في بيروت الشهر الماضي إقبالاً كبيراً من المواطنين السوريين في لبنان لتسجيل أسمائهم ضمن القوائم الانتخابية.

#سورية_تنتخب2021