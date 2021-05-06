الانتخابات الرئاسية 2021سياسة

وزير الداخلية اللبناني والسفير عبد الكريم يبحثان التنسيق لاستقبال السوريين الراغبين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

بحث وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية العميد محمد فهمي في مكتبه اليوم مع سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم الأوضاع العامة وتقديم التسهيلات للمواطنين السوريين القاطنين في لبنان والراغبين بممارسة حقهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وقال السفير عبد الكريم: «الزيارة هي لطلب الدعم والرعاية والتنسيق لاستقبال المواطنين السوريين في 20  أيار الجاري موعد الاستحقاق الرئاسي» مشيراً إلى أن الوزير فهمي وعد بتقديم كل الإمكانات لضمان حسن سير عملية التصويت ووصول السوريين من كل المناطق اللبنانية.

وشهدت السفارة السورية في بيروت الشهر الماضي إقبالاً كبيراً من المواطنين السوريين في لبنان لتسجيل أسمائهم ضمن القوائم الانتخابية.

#سورية_تنتخب2021 

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