الخارجية الإيرانية تدعو الدول الإسلامية للحفاظ على جذوة المقاومة

"فارس"

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم، بياناً دعت فيه شعوب وحكومات الدول الإسلامية للحفاظ على جذوة المقاومة والجهاد متقدة، والضغط على القوى والمؤسسات الدولية للعمل بمسؤولياتها في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.

وجاء في البيان الذي يأتي على أعتاب يوم القدس العالمي الذي يصادف غداً وهي الجمعة الأخيرة من شهر رمضان: “إن مبادرة الإمام الخميني التاريخية في تسمية الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك بـ “يوم القدس” أدت إلى الإبقاء على قضية تحرير فلسطين حيّة والكشف عن ظلم وجرائم الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني المظلوم”.

وأضاف البيان: خلال الأعوام الماضية تحول يوم القدس بين المسلمين وجميع أحرار العالم إلى رمز للنضال ضد الاحتلال والغطرسة، وأدى دوراً منقطع النظير في إحباط المخططات البغيضة واللاإنسانية للمعتدين والمتغطرسين في العالم مثل أمريكا والكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.