برلماني عراقي يحذر من كارثة بيئية بسبب تركيا

"السومرية نيوز"

حذر عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار البرلمانية العراقية علي البديري، اليوم الخميس، من كارثة بيئية ستضرب بالعراق نتيجة انخفاض مستوى المياه في نهري دجلة والفرات، نتيجة للسياسات الفاشلة سابقاً واستخدام تركيا لورقة المياه الآن للسيطرة على القرار العراقي والاستيلاء على بعض المناطق داخل الأراضي العراقية.

وقال البديري: إن المياه أصبحت سلاح متقدم تستخدمه الدول في محاولة الضغط على خصومها، لكننا في العراق للأسف الشديد لم نضع ضمن أولويات عملنا بالحكومات السابقة بناء ركيزة قوية من الخزانات والسدود تحمي العراق من أي محاولات للضغط عليه بهذه الورقة، مضيفاً: إن معالم الحرب على العراق بورقة المياه بدأت الآن من خلال تحويل النظام التركي إلى مياه نهري دجلة والفرات ما تسبب في تقليل حصة العراق المائية وانخفاض مياه النهرين بمحاولة من تركيا لاستخدام هذه الورقة لاجتياح مناطق من العراق وضمان صمت العراق عن تلك التحركات في مقابل الإبقاء على حصص معقولة له من مياه النهرين.