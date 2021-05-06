سياسةعربي

“داعش” يحرق حقول حنطة في محافظة ديالى

"الموقف العراقي"

أعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى اليوم الخميس، السيطرة على حريق في حقول الحنطة جنوب المحافظة بعدما قام تنظيم “داعش” الإرهابي بحرق 10 دونمات من الحقول.

وقال مدير ناحية بهرز جنوب بعقوبة نزار اللهيبي: إن فرق الإطفاء نجحت من إخماد حريق كبير في أطراف قرية خليل الحسيناوي في جنوب بهرز في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس بعد التهامه 10 دونمات من حقول الحنطة قبل السيطرة عليه, مضيفاً: “داعش” يقف وراء حرق حقول الحنطة، مؤكداً اتخاذ الأجهزة الأمنية تدابير وقائية لتأمين الحقول وعدم تكرار الحرائق التي يراد منها الإضرار بمصادر رزق الأهالي من التنظيم الإرهابي.

 

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