“التحرير الفلسطيني”: جنباً إلى جنب مع الجيش العربي السوري الباسل

دمشق- تشرين

أكدت رئاسة هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني وقوفها إلى جانب الجيش العربي السوري، في خندق المقاومة لتحرير الأرض واستعادة الحقوق.

وقالت في بيان تلقت “تشرين” نسخة منه بمناسبة عيد الشهداء: “نعاهد دماء الشهداء الزّكيّة أن نبقى أوفياء أمناء في الدفاع عن شرف وكرامة شعبنا، متمسكين بخندق المقاومة المشرف، جنباً إلى جنب مع أبطال الجيش العربي السوري البواسل خلف قيادة الرئيس بشار الأسد”.

ودعا البيان إلى وحدة الصف الوطني والقومي حتى تحرير الأرض، وقالت: إن دماء الشهداء ستبقى أمانة في أعناقنا حتى النصر والتحرير.

وأشار البيان إلى أن أبناء الشعب العربي الفلسطيني قدموا في نضالهم لتحرير الأرض مواكب الشهداء، وهم يتابعون بكل إصرار مسيرة الحرية، ورفض كل أشكال التخاذل والتنازل والمفاوضات العبثية، والتمسك بأرضهم ومقدساتهم، وسيستمرون بالنضال والمقاومة حتى تحقيق أهدافهم الوطنّية في التحرير والعودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.