الاحتلال الإسرائيلي يغلق باب العامود في القدس

(معا)

قررت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق باب العامود وطريق الواد وعدد من الشوارع في البلدة القديمة بالقدس المحتلة يوم الأحد المقبل، بذريعة تأمين مسيرات المستوطنين.

وزعمت شرطة الاحتلال إنها ستخصص باب العامود وطريق الواد لليهود للسير في “مسيرة الأعلام” السنوية.

وفي سياق آخر قام جيش الاحتلال صباح اليوم بأخذ قياسات منزل منفذ عملية زعترة في قرية ترمسعيا قضاء رام الله تمهيداً لهدمه.

وذكر موقع “والا” العبري أن وحدة الهندسة في الجيش تقوم بإعداد خطة لهدم منزل منفذ عملية زعترة، الذي اعتقل مساء أمس والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين، في بلدة سلواد شمال مدينة رام الله، بعد 4 أيام متواصلة من البحث عنه.