السياحة تحدد نسب إشغال المنشآت المرخصة بين 12 و16 الجاري

حددت وزارة السياحة نسب الإشغال في المنشآت السياحية المرخصة بين 12 و16 أيار الجاري بواقع 80 في المئة في منشآت الإقامة و50 في المئة في منشآت الإطعام المغلقة.

الوزارة في تعميم لها تلقت «سانا» نسخة منه اليوم حددت 60 في المئة نسبة إشغال في منشآت الإطعام المفتوحة الصيفي و40 في المئة في الصالات المغلقة بالنسبة للمناسبات الاجتماعية الأعراس والخطبة، و50 في المئة في الصالات المفتوحة مع الاستمرار بمنع إقامة الحفلات الفنية ذات الطابع الجماهيري.

وحول الاشتراطات الخاصة خلال المدة بين 12-5-2021 وحتى 16-5-2021 طلبت الوزارة من مديرياتها في المحافظات تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت السياحية والتأكيد على الالتزام بكل القرارات الصادرة عن الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا والدليل الإرشادي الذي أصدرته.