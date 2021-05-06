تجمع نقابي أوروبي: الانتخابات الرئاسية تعبير عن سيادة الشعب السوري

أكد عضو اللجنة الخارجية في التجمع النقابي لتشيكيا ومورافيا وسيلزكو مارتين بيتش أن الانتخابات الرئاسية في سورية استحقاق دستوري وتعبير عن سيادة الشعب السوري ووقوفه بوجه التدخل الخارجي والحصار.

بيتش وفي تصريح لمراسل «سانا» في براغ قال: « نحترم حق المواطنين السوريين بانتخاب رئيسهم ونعتبر تنظيم الانتخابات أمراً مشروعاً تماماً ونحن على ثقة بأن الانتخابات ستجري بنجاح وأي تشكيك خارجي بها هو خارج السياق».

وأشار إلى أنه في الوقت الذي يستمر فيه الإرهاب الاقتصادي الغربي والاحتلال التركي والأمريكي لأجزاء من الأراضي السورية فإن الشعب السوري هو الذي سيقول كلمته في هذه الانتخابات ولن يسمح لأي أحد من الخارج بأن يقرر بدلاً عنه بشأن مستقبله السيادي.

#سورية_تنتخب2021