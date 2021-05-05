تصميم أنموذج لخوارزمية تتبع أهداف معادية

اللاذقية - رشا عيسى

صمّم نادي النمذجة والمحاكاة في فرع الجمعية المعلوماتية باللاذقية أنموذج محاكاة حاسوبياً تعليمياً مبسطاً لخوارزمية التتبع أو المطاردة (Pursuit Curve).

وأكد الدكتور محمد خير عبد الله محمد رئيس النادي أنه لن ننتصر إلا بالعلم وهذه أمانة شهداء بلدنا الأبرار، وقال محمد لـ( تشرين) في شرحه الأنموذج الجديد: إن الخوارزمية الجديدة تعرف أيضاً بخوارزمية المفترس والفريسة، والتي من تطبيقاتها مطاردة واستهداف أهداف معادية وهي خوارزمية مأخوذة من الطبيعة تحاكي مطاردة حيوان مفترس لفريسته حيث يرسم المفترس خلال المطاردة سلسلة منحنيات لا خطية لها شكل رياضي معين.

وأضاف محمد: لو فرضنا أن الفريسة تتحرك بسرعة ثابتة بخط مستقيم ثم تم رصدها من المفترس، والذي كان في موضع معين ٬ فما هو المسار الرياضي الذي يجب أن يسلكه المفترس كي يلحق بفريسته، وذلك منذ لحظة رصده لها ؟.

(قد تكون المسألة قذائف موجهة على أهداف متحركة أرضية أو جوية) تحتاج المسألة لنمذجة رياضية تحليلية تعتمد على المعادلات التفاضلية ٬ حيث سنحصل على معادلة تفاضلية لا خطية ٬ وبحل هذه المعادلة تحليلياً سنحصل على علاقة المسار الذي يجب أن يسلكه المفترس من أجل اللحاق بالفريسة ٬ و هو مسار نتج في الحقيقة كما لو أن المفترس يرى الفريسة دائماً و يغير مساره في كل لحظة باتجاهها ٬ و هي آلية المطاردة فعلياً بين مفترس و فريسته ٬ و هكذا سيكون المسار المستقيم للفريسة مماساً لمنحني المسار الذي يجب أن يسلكه المفترس ٬ و نقطة التماس هي لحظة الانقضاض على الفريسة.

ولفت محمد إلى أنه يتبين من خلال علاقة المسار أن الشرط الوحيد لكي يلتقي المفترس بالفريسة هو أن يسلك هذا المسار الرياضي وأن تكون سرعته أكبر من سرعة الفريسة، موضحاً أن النموذج سيضاف إلى رصيد النادي التعليمي و سيتم تقديمه و شرحه في نشاطات النادي المقبلة و هو بمثابة دعوة للجميع .

بدورها قالت المهندسة مريم جودت فيوض رئيس فرع الجمعية : لأن ( الشهداء أكرم من في الدنيا و أنبل بني البشر)، فإننا نستمد من تضحياتهم و بطولات الجيش العربي السوري الإرادة و الرغبة بتعلم كل ما من شأنه أن يساهم في قيامة الوطن الذي ضحوا بأرواحهم لأجله.

وأضافت : نعمل في نادي النمذجة و المحاكاة في الجمعية، وفي كل أنديتها على مواكبة أحدث العلوم و نرى ذلك واجباً و التزاماً و وفاء تجاه تضحيات الشهداء و بطولاتهم.

وأوضحت فيوض أنه من المواضيع العلمية التي تعطى اهتماماً خاصاً في نادي النمذجة و المحاكاة هي تلك المتعلقة بمحاكاة بعض التقنيات الحربية و لو من منظور علمي حاسوبي، مضيفة: صممنا على مدار العامين السابقين العديد من نماذج المحاكاة الحربية مثل نماذج إسقاط أهداف جوية و نماذج إصابة أهداف أرضية على ارتفاعات مختلفة و نماذج رصد و مطاردة هدف معادي و نماذج محاكاة إطلاق صاروخ حامل لقمر صناعي و غيرها من الخوارزميات و النماذج.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي النمذجة والمحاكاة صمم مجموعة نماذج و خوارزميات للتنبؤ بانتشار وباء كورونا منذ دخول الوباء إلى سورية في آذار العام الماضي مع خوارزميات التحكم بتهوية المشافي و أماكن الحجر الصحي، و كذلك صمم النادي خوارزمية مبرمجة ضخمة تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع الوباء و تم تقديمها إلى مديرية الصحة ٬ و أيضاً صمم النادي خوارزمية شاملة للتنبؤ بانتشار الوباء على كامل أراضي الجمهورية العربية السورية ٬ كما قام بتطوير نماذجه لمحاكاة المناعة الجماعية و كيفية تطبيقها بأقل الخسائر البشرية الممكنة .