سياسيون وإعلاميون يمنيون: الانتخابات الرئاسية دليل انتصار سورية

أكد مستشار المجلس السياسي الأعلى الحاكم في اليمن والأمين العام لحزب الكرامة اليمني عبد الملك حسن الحجري أن الانتخابات الرئاسية في سورية دليل واضح ومؤشر عملي على انتصارها قيادة وجيشاً وشعباً على المؤامرة التي استهدفتها.

وقال الحجري في تصريح لمراسل سانا في صنعاء أن الانتخابات ووجود مرشحين منافسين ممثلين لتيارات مختلفة دليل إضافي على المناخ الديمقراطي الذي تعيشه سورية بالرغم من الحصار الاقتصادي والعدوان العسكري الذي تتعرض له منذ عشر سنوات.

وأشار الحجري إلى أن سورية أثبتت أنها إحدى أهم قلاع صمود الأمة في مواجهة المخطط الأمريكي الصهيوني الغربي وأجندته الاستعمارية.

من جهته لفت عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الإعلاميين اليمنيين أحمد الكبسي في تصريح مماثل إلى أن الشعب السوري يمضي نحو استحقاق دستوري يؤكد من خلاله أنه صاحب الكلمة الفصل في اختيار من يحكمه ويترجم بذلك معاني الاستقلال والسيادة التي يدافع عنها بعد أن أحبط مؤامرات التقسيم والأجندات الغربية.

وبين الكبسي أن الشعب السوري اختار طريق مواجهة الإرهاب ومقارعة الاستكبار العالمي وسيهزم آخر فصول المؤامرة بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

بدوره أكد رئيس تكتل الأحزاب السياسية اليمنية المناهضة للعدوان لطف علي الجرموزي أن الانتخابات الرئاسية في سورية محطة مهمة واستحقاق دستوري لأبناء الشعب السوري الذين خاضوا معركة الشرف والبطولة ببسالة في مواجهة أعتى قوى البغي والإجرام الصهيو أمريكي وحلفائهم.

وأشار الجرموزي إلى أن هذه المحطة تأتي استكمالاً للانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية المدعومة من أعداء الشعب السوري الشقيق من براثن الاستعمار والاحتلال.

من جهته أكد الكاتب والصحفي اليمني أحمد ناصر الشريف أن أبناء الشعب السوري أثبتوا دائماً أنهم قادرون على الدفاع عن وطنهم والمحافظة على سيادته واستقلاله.

وقال الشريف إن سورية كانت وما تزال تتصدر محور المقاومة في مواجهة المخططات التآمرية التي تستهدف المنطقة وشعوبها، لافتاً إلى أن ما تحقق من انتصارات ضد أعداء الأمة والمتآمرين على الشعب السوري من الخارج والداخل يؤكد أن سورية تمضي في الطريق لتحقيق النصر الكبير والقضاء نهائياً على هذه المخططات وأدواتها الإرهابية.

وشدد الشريف على أن الشعب السوري يتمتع بإرادة حرة تخوله تقرير مستقبله بنفسه بعيداً عن أي تدخل خارجي، منوهاً بصمود هذا الشعب وتضامنه مع أشقائه في اليمن بمواجهة العدوان السعودي المتواصل عليه.