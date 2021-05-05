تكريم عدد من ضباط وعناصر المرور في الحسكة

الحسكة ــ خليل اقطيني

كرمت قيادة قوى الأمن الداخلي في الحسكة عدداً من ضباط وعناصر شرطة المرور في محافظة الحسكة . وقام بالتكريم أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي المهندس تركي عزيز حسن وقائد الشرطة العميد تركي السعيد ورئيس فرع الأمن السياسي العميد سامر سويدان.

حيث نَـوّهَ المهندس حسن بالجهود الكبيرة التي يقوم بها رجال قوى الأمن الداخلي عامة ورجال المرور خاصة. وذلك في الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والعمل على تقديم كافة أشكال المساعدة والعون لهم وتنظيم حركة المرور في مختلف أنحاء المحافظة، مبيناً أن رجال قوى الأمن الداخلي هم الرديف الأقرب والأقوى للجيش العربي السوري يعملان في خندق واحد جنباً إلى جنب وكتفاً بكتف إلى جانب القوى الرديفة والحليفة على حماية الوطن والمواطن من شرور الإرهاب التي تعصف بهم من خلال المؤامرة الكبرى التي تحيكها قوى الشر والعدوان على سورية بسبب مواقفها الوطنية والمشرفة على الصعيدين الوطني والقومي.

وقال المهندس حسن: إن الدور الكبير الذي يقوم به رجال المرور الأبطال في الشوارع والساحات طوال أيام السنة وخاصة خلال الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك يستحق التقدير والاحترام من جميع أفراد المجتمع. وهو لا يقل عن الدور الذي يقوم به رجال الجيش العربي السوري الأشاوس في ساحات المعارك ضد المجموعات الإرهابية المسلحة.

وشمل التكريم الرائد مالك مغير والملازم أول ناجي جريح والمساعدين سامر إبراهيم شهاب الرجا محمود العلي جسن الصالح وعناصر الشرطة أحمد كسار وعطية الحسين وزياد الأحمد.

وتضمنت فعاليات الاحتفال بيوم المرور العالمي الذي تم تحت شعار” سلامتك غايتنا، والتزامك أملنا” وشارك فيها المحامي العام في الحسكة القاضي المستشار سالم الصياح ورئيس مجلس مدينة الحسكة المهندس عدنان خاجو. تضمنت جولة ميدانية على عدد من الشوارع والساحات في مدينة الحسكة تم خلالها تقديم التهاني والتبريكات لضباط وعناصر شرطة المرور بعيدهم وتوجيه الشكر لهم على الجهود التي يبذلونها في تنظيم حركة السير داخل المدينة. وتُـوّجَـت الجولة بزيارة مقر فرع المرور والالتقاء برئيس الفرع والضباط وصف الضباط والعناصر العاملين فيه وتهنئتهم بهذه المناسبة تكريماً لهم وتقديراً لدور رجال المرور في تطبيق النظام حرصاً على حياة المواطنين وأرواح الناس.

كما تمت زيارة المقر الجديد لأحد أقسام قوى الأمن الداخلي الذي يتم تجهيزه ليوضع قريباً في خدمة السكان وتسيير معاملاتهم وتقديم كافة التسهيلات لهم من أجل الحصول على الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية.

وقامت كوكبة من أطفال طلائع البعث وكوادر بعض الأحزاب السياسية الوطنية بتقديم الورود والحلوى لرجال المرور بهذه المناسبة.