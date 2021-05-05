تحري الجراد مستمر في درعا

درعا - وليد الزعبي

أوضح المهندس عبد الفتاح الرحال مدير زراعة درعا أن جميع فعاليات المديرية مستمرة بعمليات رصد وتحري الجراد وجاهزة للتدخل بالمكافحة إذا اقتضت الضرورة من خلال غرفة العمليات المشكلة لهذه الغاية في المديرية، حيث يتوفر لدى المديرية عدد من مرشات محمولة على سيارات بالإضافة للمرشات المحمولة على جرارات، و تتواجد الكميات المناسبة من مبيدات الجراد لدى مستودعات دائرة وقاية النبات في المديرية.

بدوره ذكر المهندس حسن الصمادي رئيس دائرة وقاية النبات أن مديرية الزراعة قامت بمكافحة 5200 هكتار مصابة بالجراد الصحراوي في كل من قرى أم ولد والمسيفرة والسهوة والجيزة،

ولاتزال أعمال التحري والرصد جارية في مختلف أرجاء المحافظة من أجل التدخل بالمكافحة إذا استدعت الحاجة.