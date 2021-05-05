«النفط العراقية»: استشهاد وإصابة عدة أشخاص بتفجير بئرين نفطيين

"السومرية نيوز"

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، استشهاد وإصابة عناصر أمن بتفجير بئرين نفطيين شمال البلاد، فيما أكدت إطفاء حريق إحداهما.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: تعرض حقل (باي حسن) في محافظة كركوك إلى اعتداءات إرهابية فجر هذا اليوم، أسفرت عن تفجير البئرين 183 و177 واستشهاد وجرح عدد من القوات الأمنية وشرطة الطاقة, مضيفة: تمكنت فرق الإطفاء من إطفاء البئر 177 والسيطرة عليه بوقت قياسي، كما تعمل للسيطرة على حريق البئر 183.

وأدانت الوزارة ,جميع العمليات الإرهابية والتخريبية التي تستهدف الثروة الوطنية العراقية، مؤكدة أن هذه المحاولات اليائسة لن تثني ولن توقف العاملين في القطاع النفطي من بذل أقصى الجهود لحماية الثروة النفطية والعمل على إدامة وزيادة الإنتاج خدمة للصالح العام.