إجراءات احترازية للحد من الحرائق في درعا

درعا - وليد الزعبي

أوضح المهندس جميل العبد الله رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة درعا أنه تم العمل على توزيع الصهاريج على كل المناطق في المحافظة استعداداً لموسم الحرائق واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة للحد من انتشار الحرائق الحراجية والزراعية، لافتاً إلى أنه من أهم هذه الإجراءات توزيع مطبوعات «بروشورات» توعوية حول أهمية وطرق الوقاية من الحرائق، كما تم تخصيص الرقم 188 في مديرية الزراعة لتلقي البلاغات عن أي حريق زراعي، كذلك توجيه الكتب اللازمة لكل الفعاليات ذات العلاقة بعدم حرق الأعشاب اليابسة خلال فترة الحصاد وتنظيف المواقع المجاورة للمحاصيل من الأعشاب بالتعشيب والفلاحة لا الحرق، وجرى التأكيد على الوحدات الإدارية بضرورة تأمين مقطورة «صهريج» على جرار للمساعدة حين الحاجة في إخماد الحرائق، وتوجيه الفلاحين بترك خطوط نار فاصلة تسهم في الحد من امتداد الحرائق بمساحات واسعة.

وذكر العبد الله أنه بالتوازي مع ما سبق فإن المديرية تواصل منح رخص رعي الماشية ضمن المواقع الحراجية ذات الأشجار العالية, وذلك للتخلص من الأعشاب الموجودة في محيطها لكونها تعد بعد يباسها السبب الرئيس في اشتعال الحرائق وامتدادها.