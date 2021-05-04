عمال توليد الكهرباء: سنشارك بالانتخابات ونعيد تأهيل المحطات

مواصلة العمل على إصلاح وتأهيل محطات التوليد واعادتها للعمل والتوجه للطاقات المتجددة محفزات لمشاركة عمال المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء بالانتخابات الرئاسية القادمة في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

كاميرا «سانا» رصدت آراء عمال المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء حول مشاركتهم بالاستحقاق الرئاسي حيث بينت العاملة هناء عكاري أنها ستمارس حقها الدستوري وتنتخب من يعمل على إعادة إصلاح وتأهيل المحطات التي دمرها الإرهاب وخرجت عن الخدمة.

الانتخاب واجب على كل مواطن لاستكمال الإصلاح والبناء هكذا وصف العامل عادل عيد قاسم المشاركة بالانتخابات داعياً الجميع إلى انتخاب من يمثلهم ويلبي طموحاتهم وآمالهم.

الانتخابات أفضل طريقة لتحقيق الديمقراطية بحسب ريما عجنان مديرة الموارد البشرية بالمؤسسة مشيرة إلى أن الشعب يجب أن يكون عونا للرئيس المنتخب في البناء وإعادة الإعمار وتطبيق الإصلاح والتنمية الإدارية وكل ما يلزم لتطوير وتقدم سورية.

الحاجة إلى خطط لدعم قطاع الكهرباء ورصد اعتمادات لتطويره وإنشاء محطات جديدة وتأهيل وتطوير القديمة والاتجاه نحو الطاقات المتجددة يشكل حافزاً لعمال كهرباء سورية وفق رئيس دائرة تموين المستودعات بالمؤسسة رنا زيدان للمشاركة في انتخاب من يمثلهم ويحقق طموحاتهم التي تدعم الصمود الوطني حيث شاركها الرأي رئيس شعبة صيانة الآليات بالمؤسسة غسان أحمد ونوس الذي أكد انه سيشارك بالانتخابات لأنها حق من حقوقه وواجب على كل مواطن لإعادة إعمار سورية مبيناً أن إقامتها بموعدها المحدد تعبير عن صمود الشعب السوري.

سنشارك في الانتخابات ونختار من يقود سورية نحو غد أفضل حسب العامل منذر الشاملي الذي أكد أنه سيمارس حقه الديمقراطي بكل شفافية ويختار من يمثله لإعادة اعمار سورية.

الانتخابات فرصة للنهوض بسورية والرد على قوى العدوان برأي العامل حسن عوض ولا سيما بعد الحرب الظالمة التي تعرضت لها والحصار الاقتصادي الجائر في حين أكد سائق الرافعة العامل أحمد حسون ضرورة المشاركة بالانتخابات واختيار من يمثل الشعب ولا سيما بعد عودة الأمن والأمان والاستقرار إلى سورية.