إخماد ثلاثة عشر حريقاً خلال يومين في السويداء

طلال الكفيري

أشار مسؤول الوقاية في وحدة إطفاء السويداء نايف الشعار إلى أن وحدة إطفاء السويداء قامت خلال اليومين الماضيين بإخماد ثلاثة عشر حريقاً، في مناطق مختلفة من المحافظة، وأضاف: أن الحرائق التي نشبت كانت ضمن الأراضي غير المزروعة (خصاب) حيث تمكن عناصر الوحدة من إخماد هذه الحرائق قبل وصولها إلى الأراضي الزراعية، لافتاً إلى أن هذه الحرائق مردها إلى قيام الأهالي بحرق بقايا الأعشاب بشكل عشوائي، من دون مراعاة اتجاه الرياح وما ينتج عن حرق هذه الأعشاب اليابسة من أخطار قد تلحق بالمحاصيل الحقلية من جراء هذه الحرائق، داعياً الأهالي إلى توخي الحذر أثناء قيامهم بحرق بقايا الأعشاب، وأن يستعينوا بعناصر الإطفاء لحرقها تفادياً لنشوب حرائق مضرة بالمزروعات.

ومن ناحية ثانية لفت الشعار إلى أنه بات من الضروري و خاصة مع بدء فصل الصيف رفد وحدة إطفاء السويداء بتجهيزات حديثة، ولاسيما الخراطيم وإجراء صيانة لكل آليات الوحدة.علماً أن الزمرة المناوبة هي ثلاثة عناصر لا غير وهذا غير كافٍ فمن المفترض رفد الوحدة بعناصر إطفاء إضافيين.