توزيع وجبات إفطار و خضار ضمن فعالية جمعية « بلسم روحك»

اللاذقية – سراب علي

من دون كلل أو ملل يقوم المتطوعون في جمعية «بلسم روحك» الخيرية في مدينة اللاذقية بعملهم في الطهي ضمن (مطبخ رمضان )، وتقديم وجبات الإفطار على الصائمين والعائلات المحتاجة في منطقة الدعتور، وبعض العائلات الفقيرة في عدد من الأحياء الأخرى.

وتستمر الجمعية كما بين فايز شباني رئيس مجلس إدارة جمعية بلسم روحك الخيرية لـ «تشرين» وضمن فعاليتها في شهر رمضان بتوزيع وجبات الطعام، والخضراوات الطازجة على عدد من العائلات المحتاجة، وذوي الشهداء والجرحى ضمن منطقة الدعتور، حيث مقر الجمعية وعلى عدد من المحتاجين من خارج المنطقة، وقد خصصت أيام للطبخ وأيام لتوزع فيها الخضار طازجة.

وأشار شباني إلى أن الطعام المطبوخ يتنوع في كل يوم حسب المواد الغذائية التي يتم تأمينها، أو المواد التي تصل من المتبرعين وأهل الخير، من «أرز وبرغل و عدس ولحوم وفاصولياء وغيرها لزوم الطبخ » وإلى جانب التبرعات العينية يصل الجمعية بعض التبرعات النقدية يتم توزيعها ليستفاد أكبر عدد من المحتاجين.

وأضاف: اخترنا منذ البداية أن نكون إلى جانب ذوي الشهداء والجرحى، وكنا قريبين منهم وهكذا سنكون وسنبقى، مؤكداً أن التوزيع يتم بناء على بيانات تم إعدادها مسبقاً بناء على طلب من مديرية الشؤون في المحافظة بهدف الوصول لأكبر عدد من المستفيدين وعدم الازدواجية بالتوزيع.

وأشار شباني إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها المتطوعون لإنجاز هذا العمل الخيري، والذين بمجملهم من الموظفين فبعد عودتهم من عملهم يتوجهون إلى مقر الجمعية للطبخ، وتوضيب الخضراوات و توزيعها على من يحتاجها، حيث يتم في كل يوم طبخ توزيع الوجبات لما يقارب الـ80 عائلة، ويصل عدد المستفيدين من توزيع الخضار ما يزيد على 108 من العائلات في اليوم الواحد والأعداد تزداد يوماً بعد يوم.

وأشار عدداً من متطوعي الجمعية إلى أنه يتم توزيع العمل فيما بينهم، وأنه في كل يوم يقومون به بعملهم تتوهج روح المحبة والإيثار، ويكفيهم أن يروا الابتسامة على الوجوه والدعاء بالخير للجميع.

يشار أن جمعية « بلسم روحك» الخيرية تقوم على مدار العام بتقديم خدماتها والتشبيك مع الهلال الأحمر والبطريركية في المحافظة، لإقامة دورات توعية وإرشاد ودعم نفسي لأهالي المنطقة، كما أنها تقوم بتوزيع الألبسة والأحذية التي تصلها من المتبرعين وأهل الخير، وزيارة عدد من الأسر من أبناء الشهداء والجرحى والعائلات الفقيرة في بعض قرى الريف، وأحياء المدينة وتقديم مبالغ مالية حسب الإمكانيات المتاحة.