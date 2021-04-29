إغلاق معمل يغش الأعلاف بخلطها بالخبز

اللاذقية - باسمة إسماعيل

أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية معملاً لتصنيع الأعلاف غير مرخص، يتم فيه الغش والتدليس في صناعة الأعلاف، وتمت إحالة المخالف موجوداً إلى القضاء المختص أصولاً.

وأوضحت المديرية أن المخالف كان يقوم بجرش وطحن المواد العلفية والغش في تكوينها بخلطها بالخبز التمويني اليابس، وقد تمت مصادرة ستمئة كيلو خبز يابس تمويني، إضافة إلى الأكياس المخلوطة المغشوشة التي كانت تحضر لدى دخول دوريتنا إلى المنشأة وهي كمية 390 كيلوغراماً معبأة ضمن أكياس مستعملة، ولا تحمل اسماً تجارياً، إضافة إلى وجود أكياس علف تسمين عدد 188 كيساً زنة الكيس خمسون كيلوغراماً، وشعير حب كمية ثلاثة أطنان، وذرة صفراء (دوكما) كمية طن ونصف الطن، ونخالة كمية مئتا كيس زنة الكيس خمسة وعشرون كيلوغراماً وخلاط حبوب (عدد واحد)، وجاروشة حبوب (اثنتان)، وآلة درز أكياس (عدد واحد)، وقبان إلكتروني (عدد واحد).

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك نظمت أمس ٢٥ ضبطاً تموينياً تم خلالها إغلاق محال بالشمع الأحمر، وأحيل المخالفون موجوداً إلى القضاء المختص أصولاً.

وتتضمن المخالفات: حيازة أغذية أطفال وأدوية منتهية الصلاحية، وعدم وجود بطاقة مواصفة (بهارات وتوابل) وعدم وجود بطاقة مواصفة (غذائية) و عدم حيازة فاتورة ، وأيضاً تم سحب خمس عينات غذائية وأربع عينات غير غذائية.