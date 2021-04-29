نواب عراقيون: أمريكا تماطل في إخراج قواتها

"المعلومة"

حذرت لجنة العلاقات الخارجية النيابية في العراق، اليوم، من المماطلة والتسويف التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية حول إخراج قواتها من العراق.

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح لـوكالة “المعلومة” العراقية: إن بعض الأسماء المفاوضة التي اختارتها الحكومة العراقية مؤخراً للدخول في الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية يحملون الجنسية الأمريكية، مضيفاً: هناك مخاوف من تسويف الحوار الإستراتيجي بين واشنطن وبغداد بسبب بعض أعضاء الفريق التفاوضي الذي يحملون الجنسية الأمريكية.

وأشار الموسوي إلى أن “الجنسيات الأمريكية تهدد مسار المفاوضات”، محذراً من أي خيانة بشأن التفاوض على انسحاب القوات الأمريكية.

وكان النائب عن تحالف “الفتح” أيوب الربيعي، أكد أن التصريحات الأمريكية الأخيرة جاءت بعيدة كل البعد عن ما تم الاتفاق عليه في الحوار الإستراتيجي بين بغداد وواشنطن.