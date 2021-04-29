4 مليارات ليرة لمشروعات ينفذها فرع “البناء” بالسويداء

طلال الكفيري

بيّن مدير فرع الشركة العامة للبناء والتعمير في السويداء المهندس ياسر العوام أن قيمة الأعمال المنفذة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت ٥٣٢ مليون ليرة، مع العلم أن قيمة الأعمال المخططة للربع الأول هي ١٨٦ مليون ليرة، وذلك بنسبة تنفيذ بلغت ٢٨٦% ويقوم الفرع بتنفيذ عدد من المشروعات بقيمة عقدية تتجاوز أربعة مليارات ليرة، أهمها إكمال الأعمال ولاسيما الإكساء لبناء قصر العدل في مدينة السويداء، علماً أن الأعمال بالمشروع انطلقت عام ٢٠٠٩ حيث بلغت نسبة الإنجاز حالياً ٧٠% ومرد التأخر في إنجازه إلى تداخل أعمال البناء مع أعمال الإكساء, وتبلغ القيمة العقدية للمشروع مع ملاحق العقود نحو ٣.٥ مليارات ليرة , إضافة لإكمال الأعمال أيضاً ببناء قصر العدل في مدينة صلخد , حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى ٩٥%، و تبلغ القيمة العقدية للأعمال مع ملاحق العقد ٥٠٠ مليون ليرة و من المتوقع أن يتم تسليم المشروع نهاية شهر حزيران هذا العام، وأيضاً إكمال الأعمال بمستودعات فرع إكثار البذار في السويداء , و تبلغ القيمة العقدية للمشروع ٦٠٠ مليون ليرة , لافتاً إلى أن الفرع بصدد التعاقد على تنفيذ مشروع كلية الآداب الثانية في السويداء بقيمة عقدية تبلغ حوالي ٢٦ مليار ليرة.