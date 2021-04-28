ذياب: الانتخابات الرئاسية السورية تكتسب أهمية استثنائية بعد الحرب ضد الإرهاب

أكد الدكتور سعيد ذياب أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني أن الانتخابات الرئاسية السورية تكتسب أهمية استثنائية كونها تأتي بعد سنوات من الحرب خاضها الجيش العربي السوري ضد الإرهاب.

وقال ذياب لمراسل «سانا» في الأردن إن الانتخابات الرئاسية السورية تكتسب أهمية استثنائية كونها تأتي بعد سنوات من الحرب ضد المجموعات الإرهابية نجح خلالها الجيش العربي السوري بتحرير الجزء الأعظم من الأراضي السورية والحفاظ على وحدتها.

وأضاف ذياب أن نجاح هذه الانتخابات هو نجاح الشعب السورى فى خياراته والذي سيحافظ على ما تحقق من منجزات .