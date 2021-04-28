مليار ليرة سنوياً عقد الاستثمار الجديد لفندق سفير حمص

حمص – إسماعيل عبد الحي

بحضور وزير السياحة المهندس محمد عامر مارتيني تم توقيع عقد استثمار فندق سفير حمص لثلاث سنوات قادمة بقيمة مليار ليرة للسنة الواحدة بين مجلس مدينة حمص والشركة السورية العربية للفنادق والسياحة في مبنى محافظة حمص .

وزير السياحة الذي حضر توقيع العقد قال: يقوم مجلس مدينة حمص بمشاريع كبيرة في المجالات الخدمية وإعادة الإعمار وبناء على التوجيهات الحكومية بتقديم الدعم الكامل للإدارة المحلية ومجالسها تم اليوم إبرام ملحق عقد استثمار فندق سفير حمص، والعقد ثمرة تعاون بين مجلس المدينة وإحدى الشركات التي تساهم بها وزارة السياحة منوهاً بأن قيمة العقد البالغة ثلاثة مليارات على مدى ثلاث سنوات ستسهم في زيادة إيرادات مجلس المدينة الذي يقع على عاتقه أعباء كبيرة للنهوض بالواقع الخدمي بعد سنوات من الحرب الإرهابية الشرسة على سورية والتي ألحقت أضراراً كبيرة في البنى التحتية وفي الأملاك الخاصة والعامة .

محافظ حمص بسام بارسيك أكد أن العقد المبرم سيسهم بشكل كبير برفع سوية وتحسين الخدمات التي يقدمها مجلس مدينة حمص وهو مثال ناجح عن كيفية قيام الوحدات الإدارية بالاستثمار الأمثل لأملاكها، مؤكداً على الوحدات الإدارية استثمار أملاكها وأراضيها لتأمين عائدات من شأنها تحسين الخدمات في مدينة حمص.

المهندس عبد الله البواب رئيس مجلس مدينة حمص قال : هناك العديد من المشاريع الاستثمارية في المدينة إلا أن أهمها هو مشروع فندق السفير الذي تم توقيع عقده بدعم من وزارة الإدارة المحلية ولدينا منشأة “للا زينة” على ضفاف نهر العاصي، وقريباً جداً ستوضع موضع الاستثمار إضافة إلى حديقة الشعب التي نقوم بدراستها الآن متمنياً تحسن ظروف الاستثمار في محافظة حمص والتي تأثرت كثيراً بالحرب الظالمة على سورية.

نضال ماشفج رئيس مجلس إدارة الشركة السورية العربية للفنادق والسياحة قال : خلال الفترة الطويلة من التعاقد بين الشركة ومجلس المدينة تمكناً من الوصول إلى الصيغة النهائية للعقد ثلاث سنوات بقيمة إجمالية ثلاثة مليارات بدءاً من العام القادم منوهاً بأن قيمة هذا الاستثمار ستصب في مصلحة مجلس المدينة وسيكون لها دور كبير في تخفيف الأعباء والنهوض بالواقع الخدمي، ولاسيما في مرحلة إعادة الإعمار، متمنياً أن يكون توقيع العقد تمهيداً لاستثمارات واسعة مستقبلاً.

من جهته أجود خويص مدير عام الشركة قال: هدفنا استثمار المنشأة وتصنيفها خمس نجوم ودعم أعمال مجلس مدينة حمص ونطمح للمزيد من الاستثمارات في هذه المدينة الهامة .