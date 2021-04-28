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المعايطة: الانتخابات الرئاسية في سورية تؤكد أنها مستمرة في خيارها لتحقيق الاستقرار

أكد الدكتور معاذ المعايطة عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي التقدمي مدير مستشفى الكرك الحكومي الأردني أن الانتخابات الرئاسية في سورية تؤكد أنها مستمرة في خيارها لتحقيق الاستقرار.

وقال المعايطة في تصريح لمراسل «سانا» في الأردن: تأتي الانتخابات التي ستجرى في شهر أيار القادم في ظروف صعبة تمر بها الجمهورية العربية السورية نتيجة للعدوان المستمر والحصار الاقتصادي الظالم ورغم التشكيك من قبل القوى المعادية والعميلة بشرعية هذه الانتخابات.

ونوه المعايطة بوقوف الشعب العربي السوري من جديد خلف قيادته ليؤكد أن سورية مستمرة في خيارها لتحقيق الاستقرار.

 

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