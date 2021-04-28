(طاولة الخير) في سوق الضيعة لدعم الأسر المحتاجة

اللاذقية – سراب علي

للسنة الثالثة على التوالي، تطلق جمعية سوق الضيعة في اللاذقية ( طاولة الخير )، ففي بهو الجمعية تفرش الطاولة بمختلف أنواع الألبسة والأحذية والألعاب لتستقبل العائلات المحتاجة في المناطق الأكثر حاجة وفقراً في اللاذقية، ويأتي إطلاق جمعية سوق الضيعة لهذه المبادرة في إطار حملة دعم المجتمع الأهلي بشهر رمضان المبارك .

وقالت زينة وليد رئيس مجلس إدارة جمعية سوق الضيعة لـ (تشرين ): أطلقت جمعية سوق الضيعة منذ ثلاث سنوات مبادرة طاولة الخير بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وهي موجودة بالسوق خلال أيام السنة وتستفيد منها العائلات المحتاجة في أي وقت وحسب التبرعات التي تصلها .

وحسب وليد، تهدف هذه المبادرة لتعزيز روح المشاركة والعطاء بين أطياف المجتمع, ويتم تفعيل ها بشكل أكبر في شهر رمضان من خلال حث الجميع على التبرع بالملابس والأحذية والألعاب للأطفال سواء الجديدة أو المستعملة كل حسب إمكانياته. مضيفة إنه يتم في هذه الحملة توزيع قطع من الملابس والأحذية مجاناً لمن هم بحاجة, حيث تم توزيع500 قطعة على 45 عائلة من أصحاب الدخل المحدود والأكثر احتياجا من سكان الرمل الجنوبي ضمن الأسبوع الأول، مشيرة إلى أنه لضمان استفادة أكبر عدد من العائلات في ( الرمل والدعتور وقنينص ) على الملابس والأحذية، فإن التوزيع يكون بناء على بيانات معدة بأسماء الأسر الأكثر حاجة في تلك المناطق ويتم التواصل معهم وذلك لفتح الفرصة لأكبر عدد من الناس الآخرين للاستفادة.

وأوضحت وليد أن بعض الملابس المستعملة التي تصلنا من المتبرعين تكون مغسولة وجاهزة للتوزيع مباشرة وبعضها الآخر يتم غسلها وكويها وتوضيبها من قبل متطوعي سوق الجمعية بطريقة تليق بالأشخاص المحتاجة، لافتة إلى دعم وتعاون مبادرة ( كتر خيرك ليلبس غيرك ) من جمعة أسرة الإخاء وتعاون متطوعين ومتبرعين من كنيسة اللاتين في ( طاولة الخير).

وأكدت وليد ضرورة مبادرة الجميع للمشاركة في طاولة الخير خلال شهر رمضان والإحساس بالآخرين في هذا الشهر لتعزيز المحبة والتكافل والاجتماعي، مشيرة إلى استمرار مبادرة طاولة الخير أسبوعياً طوال شهر رمضان.